Coronavirus: quattro i nuovi casi nelle ultime 24 ore

Quattro positivi in più nelle ultime 24 ore, due in provincia dell'Aquila, due in provincia di Pescara. Dopo gli incrementi consecutivi degli ultimi due giorni (+6 e +7), il dato odierno torna a essere più basso rispetto a quello precedente. Gli attualmente positivi si attestano così a 163. Nelle ultime ore, gli incrementi significativi in più parti d'Italia stanno facendo suonare qualche campanello d'allarme.

In Abruzzo resta invariato il numero dei decessi, mentre, rispetto a ieri, salgono di due unità i ricover per un totale di 30 (nessuno in terapia intensiva).

Dall'inizio dell'emergenza sono 3.309 i positivi e 2.682 i dimessi/guariti.