Costituita la rsu alla Nikita Pvc di Filetto: "Un sindacato forte tutela i lavoratori"

La Fillea Cgil, sindacato dei lavoratori edili e dei materiali da costruzione, ha eletto la sua rsu alla Nikita Pvc Srl, importante azienda di infissi e serramenti situata a Filetto e una delle realtà industriali più avanzate del settore della provincia di Chieti.

"Una elezione – commenta la Fillea Cgil – a cui ha partecipato ben il 75% dei dipendenti, tra operai e impiegati. Un tasso di partecipazione al voto altissimo. Un fatto importante che, oltre a conferire un’elevata rappresentatività degli eletti e un riconoscimento al sindacato in generale e alla Fillea in particolare, segna il prosieguo di un percorso sindacale iniziato qualche mese fa e che in poco tempo ha portato a un dialogo proficuo e costruttivo con l’azienda, alla gestione condivisa del periodo di chiusura dell’attività produttiva causa pandemia da Covid e della successiva delicata fase di riapertura, con un lungimirante e apprezzato accordo sui turni di lavoro, fino, appunto, alla costituzione della rsu a fine giugno".

"Un momento, questo, fondamentale per l’affermazione, il consolidamento e la promozione dei diritti in fabbrica stabiliti dal contratto nazionale e dalle leggi – commenta il sindacato – Come Fillea Cgil siamo convinti che un sindacato forte in azienda sia garanzia di tutela dei lavoratori, ma anche segno di una realtà imprenditoriale importante e matura, in grado di competere nel mercato italiano, europeo e internazionale. Nel breve periodo lavoreremo per sviluppare la contrattazione di secondo livello e concludere un accordo integrativo aziendale calibrato sulle istanze dei lavoratori e delle lavoratrici della Nikita. Infatti dove c’è contrattazione aziendale ci sono anche delle relazioni industriali più costruttive, una migliore tutela delle maestranze e una maggiore condivisione degli obiettivi aziendali".