Il nuovo prefetto è Forgione. Barbato promosso a direttore del Dipartimento vigili del fuoco

È Armando Forgione il nuovo prefetto di Chieti. Subentra a Giacomo Barbato, promosso dal Consiglio dei ministri a direttore centrale per l'amministrazione generale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Anche per Forgione in carriera incarichi importanti: ultimi in ordine di tempo, prima del trasferimento a Chieti: direttore dell'Ispettorato di pubblica sicurezza del Senato e, da marzo 2019 a ieri, direttore centrale delle specialità della polizia di Stato. "Negli anni - si legge su sito Internet della polizia di Stato - ha ricoperto incarichi delicatissimi quali ad esempio quello di direttore dell’Ufficio ordine pubblico presso la Segreteria del dipartimento della pubblica sicurezza con la responsabilità del Gruppo di Pianificazione per il Governo e la Gestione dei Grandi Eventi, che si è occupato di gestire la sicurezza di eventi come Expo2015, Giubileo straordinario 2016 ed il G7 di Taormina del 2017".

E proprio su un grande evento, il concerto di Jovanotti da oltre 30mila spettatori, lo scorso anno nacque uno scontro istituzionale tra Prefettura e Comune di Vasto, con un botta e risposta a distanza tra il prefetto Barbato e il sindaco, Francesco Menna. Alla fine, il luogo scelto sulla spiaggia di Vasto Marina, a cavallo di Fosso Marino, fu giudicato inidoneo dalla commissione provinciale spettacoli e il Jova Beach Party fu spostato a Montesilvano.

Menna sembra non aver dimenticato le vicende della scorsa estate, quando, in un comunicato di benvenuto, ricorda il curriculum del nuovo prefetto: “A nome dell’amministrazione comunale e della città di Vasto, - dichiara il primo cittadino - desidero esprimere il mio più cordiale benvenuto al nuovo Prefetto di Chieti Armando Forgione, esperto della sicurezza di grandi eventi come Expo2015 e il G7 di Taormina nel 2017.

Nel pieno e assoluto riconoscimento al prestigioso curriculum e all’importanza che riveste il suo ruolo, finalizzato a garantire i valori della legalità, del dialogo e della imparzialità per il bene e l’interesse della comunità, confermo la più totale e fattiva disponibilità a cooperare. È forte in me l’auspicio di un percorso improntato sulla piena collaborazione istituzionale, nella profonda convinzione che l’impegno congiunto sia fondamentale per raggiungere obiettivi comuni diretti, da un lato a valorizzare il nostro territorio, dall’altro a garantire ai cittadini una convivenza sicura e armoniosa. Sarò, ben felice - conclude Menna - d’incontrare il dottor Forgione non appena il nuovo prefetto lo riterrà utile, per illustrare la situazione della città e per iniziare così a lavorare insieme".