Abruzzo, 2 nuovi casi di coronavirus. Dodicesimo giorno senza vittime

Due nuovi casi di coronavirus in Abruzzo. I positivi attuali sono 147.

Lo comunica la Regione, che nel pomeriggio ha diffuso alcuni dati relativi all'andamento del contagio nelle ultime 24 ore. I 2 casi di oggi sono stati riscontrati in provincia di Pescara.

I pazienti ricoverati per Covid-19 negli ospedali abruzzesi sono 25, nessuno dei quali in terapia intensiva. Non si registrano nuovi decessi da 12 giorni a questa parte.

Il totale dei casi di coronavirus dall'inizio della pandemia sale a 3323, mentre i test del tampone eseguiti sono 114219.