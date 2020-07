Si infortuna cadendo, escursionista soccorsa dall’elicottero del 118 e dal Cnsas

Cade durante un'escursione sul Gran Sasso, viene soccorsa in elicottero e trasferita all'ospedale dell'Aquila. Il 118 e il Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico ha tratto in salvo oggi un'escursionista laziale.

"Stava scendendo - spiega una nota del Cnsas - con altri alpinisti per la via Direttissima sul Gran Sasso, l’escursionista di Colleferro, Roma, che intorno alle 12 di oggi si è infortunata a una spalla a causa di una caduta.



A dare l’allarme è stata una persona che ha assistito all'incidente e lo ha fatto tramite l'applicazione Georesq, il servizio gestito dal Cnsas e dal Cai di geolocalizzazione e d'inoltro delle richieste di soccorso dedicato a tutti i frequentatori della montagna e agli amanti degli sport all'aria aperta.



A seguito dell'allerta inoltrata dalla centrale operativa in Sardegna di Georesq, l'elicottero del 118 dell'Aquila ha approfittato di una finestra di beltempo ed è volato in direzione del Gran Sasso.



Sul luogo dell'incidente sono stati verricellati sia il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico che il sanitario. Insieme hanno provveduto a collocare sulla barella l’infortunata poi trasportata all'ospedale San Salvatore dell’Aquila".