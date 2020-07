Coronavirus: un solo caso nelle ultime 24 ore. Ricoverati scendono a quota 14

Si aggiorna con un nuovo caso riscontrato in provincia di Teramo (su 759 tamponi effettuati) il conteggio dei positivi in Abruzzo che resta invariato a 117 grazie alla contemporanea guarigione di un altro paziente. Ieri, si era registrato un nuovo caso in provincia di Pescara.

Fanno ben sperare anche i dati sui ricoverati: 14 in terapia non intensiva, nessuno in terapia intensiva. Da tre giorni, inoltre, è invariato il numero dei decessi legati al virus.