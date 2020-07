Negoziante e famiglia contagiati a Chieti, prima segnalazione in Abruzzo da "Immuni"

Un negoziante di generi alimentari del centro di Chieti è risultato positivo al Covid-19 e con lui, successivamente, altri quattro famigliari. A darne notizia è stato ieri il sindaco Umberto Di Primio che ha specificato che l'attività commerciale si trova in via Arniense. L'uomo è stato ricoverato nel reparto Malattie infettive del nosocomio chietino, mentre la Asl Lanciano Vasto Chieti ha avviato il tracciamento dei contatti.

Uno dei famigliari contagiati aveva installato sul proprio smartphone l'app "Immuni" e ha dato il consenso per lo sblocco del codice tramite operatore sanitario del dipartimento di Prevenzione della Asl per avviare la procedura prevista. L'app invierà una segnalazione anonima alle altre persone che hanno installato "Immuni" che sono eventualmente state a contatto diretto con quella positiva secondo quanto rilevato dallo scambio di codici casuali via Bluetooth Low Energy.

L'applicazione non consente di risalire all'identità delle persone coinvolte né di sapere dove si sono incontrate. Chi dovesse ricevere tale segnalazione può contattare il proprio medico di medicina generale per la valutazione delle azioni più opportune a tutela della propria salute.