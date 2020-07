Ex stazioni ferroviarie sulla Via Verde, Sputore: "Le comprerà la Provincia"

La Provincia di Chieti vuole comprare dalle Ferrovie dello Stato le vecchie stazioni abbandonate lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi, la pista ciclopedonale di 42 chilometri in costruzione sull'ex tracciato della linea ferroviaria adriatica.

L'intenzione dell'amministrazione provinciale è emersa per la prima volta ieri pomeriggio, durante la nuova puntata di Timeout, in cui si sono confrontati Vincenzo Sputore (Pd) e Guido Giangiacomo (Forza Italia).

"La Provincia di Chieti sta lavorando sull'acquisizione di tutte le stazioni che sono sulla Via Verde, quindi anche quelle di Vasto, San Vito e Fossacesia", ha detto Sputore, consigliere provinciale delegato alla ciclovia. "La Provincia ha in mente un'idea che fa seguito all'operazione relativa al Mario Negri Sud", ossia la recente vendita all'Amil, per 10 milioni di euro, della sede dell'istituto di ricerca, chiusa dal 2015 [LEGGI]. "Ci potrebbero essere buone possibilità per l'acquisto, da parte della Provincia di Chieti, di tutti questi immobili e quindi vedere il da farsi. Rfi chiedeva 4 milioni di euro. Nel momento in cui si concretizza l'operazione su un immobile importante come quello del Mario negri Sud, possiamo pensare all'acquisto di queste aree". Degli scali ferroviari dismessi si parla dal minuto 4 di Timeout: