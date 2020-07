Tre nuovi positivi al Covid-19 e quattro guariti in Abruzzo, invariati ricoveri e decessi

I nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Abruzzo sono 3. Il bollettino della Regione Abruzzo sull'emergenza sanitaria da coronavirus è in forma ridotta il sabato e in quello di oggi si evidenziano dati sostanzialmente invariati: ricoveri fermi a 13 (2 in terapia intensiva) e decessi a 470.

Buone notizie per quanto riguarda i dimessi/guariti che salgono 2777 (+4) e le persone in isolamento domiciliare che scendono a 99 (-1). Un'unità in meno anche il conto degli attualmente positivi: 112.

I tre nuovi casi sono riferiti alla provincia di Pescara (2) e a quella di Chieti (1).