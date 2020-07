Coronavirus, un nuovo caso e altri due ricoveri in Abruzzo

È di un nuovo positivo l'aggiornamento dell'andamento della pandemia di Covid-19 in Abruzzo. Il nuovo caso si è registrato nelle ultime 24 ore in provincia di Pescara. Il servizio Prevenzione della Regione fa sapere che il numero totale dei contagi dall'inizio dell'emergenza resta invariato (3359) a causa di un caso ripetuto due volte nei giorni scorsi.

Le altre variazioni riguardano i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, 13 (+2), e le persone in isolamento domiciliare, 97 (-2). Invariato numero degli attualmente positivi (112), decessi (470) e ricoveri in terapia intensiva. Test complessivi effettuati: 127354.