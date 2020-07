Le storie di Dom Serafini nel libro "I Messaggeri dell’Abruzzo nel Mondo"

Doppia presentazione, a Pescara e a Giulianova, per il nuovo libro di Dom Serafini, I Messaggeri dell'Abruzzo nel Mondo. Il libro, edito dalla casa editrice "Il Viandante" di Arturo Bernava di Chieti, raccoglie 100 personaggi, tutti abruzzesi all'estero, selezionati tra i 1.000 che Serafini ha portato sulle pagine de Il Messaggero negli ultimi 20 anni.

A Pescara, alla libreria Mondadori, era presente anche Paolo Esposito, direttore dell'Universitá GSSI dell'Aquila ed ex "cacciatore di teste", che "ha descritto il libro come una guida per chi vorrebbe far carriera all'estero". C'erano anche alcuni dei personaggi descritti nel libro che a viva voce hanno raccontato la loro esperienza di emigrati (oggi chiamati "fuga di cervelli").

C'é anche stata la lettura da parte della scrittrice Cristina Mosca e del giornalista Claudio Valente dei capitoli di questo primo volume. "La presentazione si é conclusa con un messaggio dell'esperto di emigrazione Generoso D'Agnese ed un rinfresco offerto dall'executive chef Rosanna De Michele, rientrata a Vasto da New York City e pure descritta nel libro".

A Giulianova il libro é stato presentato presso il locale Circolo Nautico dal medico chirurgo e nutrizionista Pietro Campanaro, mentre a leggere le esperienze di due personaggi sono stati sempre Cristina Mosca ed il giornalista Walter De Berardinis.