Il premio "Eccellenze di casa nostra" assegnato anche a due aziende del Vastese

Si è svolta nella sala consiliare di Pescara, nel rispetto delle normative vigenti, la manifestazione per la consegna dei premi "Eccellenze di Casa Nostra". Tra le realtà premiate, l'azienda Ventricine Racciatti di Furci e la Fontefico Vini di Vasto.

Il premio viene assegnato annualmente ad aziende e professionisti che danno un contributo fondamentale all'economia italiana. Piccole e medie attività artigianali qualificate ed operose eccellenze di particolare pregio in tutti i settori: enogastronomia, artigianato e professionisti del mondo culturale. L’evento è iniziato con i saluti di Elena Costa, che ha condotto la manifestazione con l'ausilio di Pino Costa. Non sono mancati gli onori di casa con l'intervento del sindaco Carlo Masci che, per l’occasione, ha consegnato alcuni premi.

Molti gli ospiti del mondo della politica, del giornalismo e della cultura. Tra questi, l'onorevole Angelo Sollazzo presidente della confederazione "Italiani nel Mondo", Domenico Marcozzi decano dei giornalisti Rai, Gennaro Baccile economista e presidente onorario di SoS utenti, Veltra Casasanta Muffo presidente dell'associazione Sandro Pertini, l’analista Alfonso Viola, Paolo Garrisi web-master, l’architetto Amedeo D'Addario e Clorinda Martucci.

Tanti i premiati di questa edizione: Tommaso Patricelli della Lampato vini; pizzeria Giampiero Di Biase; azienda agricola Quintino Martelli; Morelia Persico lavori artistici; Emiliano Di Ciano D&G; Antonella Di Cristofaro lavori artistici; Vincenzo De Fanis dell’Istituto Maico; Nunzio Marcelli del caseificio La Porta dei Parchi; Daniele Spada della gelateria Il Chicco D'oro; Gaspare del San Marco beach resort; Simone Pomante della pizzeria Castellum Vetus 2.0; l’ingegnere Angiolino D’Orazio della Aca Agrolearia; Antonio De Felicibus della Pasticceria Abruzzo; Davide Cerniero del caseificio Cerniero -Fattoria dei Calanchi-.

E ancora: Sandro Racciatti dell’omonima azienda Ventricine Racciatti,;Alessandra e Francesca Partenza dell’azienda agricola Partenza; Luigi Ungaro del Panificio San Francesco; Stefania Ricci della Vini Guardiani & Farchione; Davide D'Agostino chef di Piazzetta Positano; Pierluigi Rosso dell’omonima azienda agricola aglio rosso di Sulmona; la chef Cinzia Di Silvio del ristorante Taverna Anxa; Carlo Verna dell’azienda Olearia Verna; Salvatore Pignataro di Mizzica specialità siciliane; Fabio Zappalorto dell’omonima pizzeria da Fabio; Caseificio Talone Ezio; Garagardo 45 birrificio artigianale; Claudia Allella chef di Torre Blaga; Pinillo porchetta; Nicolas Ronco de Lo Spuntino by Gianni; Massimo D'Aloisio, Nicola ed Emanuele Altieri della Fontefico vini.

Consegnati premi speciali a tre personaggi della cultura: al professor Enrico Cuccodoro dell'università del Salento, amico e biografo ufficiale del presidente Sandro Pertini; all'avvocato Piero Lorusso, criminologo e scrittore; e al dottor Artabano Febo psicologo, nutrizionista, dietologo e psicoterapeuta.

La manifestazione anche quest'anno si è fregiata dell'alto patrocinio della Regione Abruzzo, della provincia di Pescara, del Comune di Pescara e dalle associazioni Sandro Pertini Abruzzo e Editori Abruzzesi.

Tutti i premiati hanno ricevuto le pergamene curate dal grafico Antonello De Dominici e firmate dal sindaco Masci, dal presidente del consiglio Marcelli e dal presidente di "Italia è", associazione organizzativa. Per l'occasione sono state consegnate alcune opere del critico d'arte e artista internazionale Leo Strozzieri.