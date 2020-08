Covid-19, nelle ultime 24 ore in Abruzzo 5 nuovi casi, un guarito, nessuna vittima

Sono 5 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei positivi sale a 3387. Lo comunica una breve nota della Regione. Negli ultimi 4 giorni l'andamento dell'epidemia è stato costante, con 4-5 casi giornalieri accertati.

Non si registrano nuovi decessi. Una persona ha riacquistato la salute, sale così a 2800 il numero complessivo dei dimessi/guariti.

Rimangono 14, di cui una in terapia intensiva, le persone ricoverate negli ospedali abruzzesi; altre 101 si trovano in isolamento domiciliare, per un totale di 115 attualmente positivi.

Dall'inizio della pandemia sono stati eseguiti 129601 test per la diagnosi del Covid-19.