Ragazzo minaccia di lanciarsi dal ponte, soccorritori sul posto. A14 chiusa da Pescara a Pineto

Coda interminabile stamani sull'A14. Il motivo dell'ennesimo rallentamento, però, stavolta non riguarda restringimenti di carreggiata, ponti sequestrati o cantieri. È in corso l'operazione di salvataggio di un giovane di 27 anni che minaccia di lanciarsi dal viadotto Cerrano, in territorio di Pineto.

Lo comunica Autostrade per l'Italia spa: "Sulla A14 Bologna-Taranto è stato disposta la chiusura del tratto tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona a causa di un tentato suicidio. All'uscita obbligatoria di Pescara nord si segnalano 4 km di coda. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Pescara Nord e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, puo' rientrare in autostrada a Pineto. Si consiglia di anticipare l'uscita a Pescara Ovest. Sul luogo dell'evento sono presenti la polizia stradale, il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso".

In aggiornamento