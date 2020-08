Covid-19, nelle ultime 24 ore due nuovi casi e un ricovero in Abruzzo

Due nuovi casi di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore, entrambi registrati in provincia di Teramo. Il servizio Prevenzione della Regione comunica che il numero dei contagi dall'inizio dell'emergenza è di 3389.

Nessun nuovo decesso, 17 i pazienti ricoverati (di cui 1 in terapia intensiva) e 99 le persone in isolamento domiciliare. In totale sono 2801 i pazienti dimessi e guariti. Test complessivi effettuati: 130753.