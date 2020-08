Coronavirus, 19 casi in Abruzzo: 16 sono i migranti arrivati a Gissi. Asl: "Non hanno sintomi"

Sono 19 i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Tra questi è compreso il dato del focolaio di Gissi, dove il 31 luglio sono arrivati 50 migranti nel Centro di accoglienza straordinaria Hotel Santa Lucia: 16 tamponi hanno dato esito positivo. La Asl Lanciano-Vasto-Chieti ha "inviato - spiega a Zonalocale l'ufficio stampa dell'azienda sanitaria - l'equipe Usca (Unità sanitaria di continuità assistenziale, istituita per fronteggiare l'emergenza Covid, n.d.r.) a Gissi. I migranti sono stati visitati. Rilevati i parametri e la saturazione. Stanno tutti bene e sono senza sintomi".

Il bollettino - "In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3420 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila.

Rispetto a ieri si registrano 19 nuovi casi (di cui 16 riferiti al focolaio reso noto ieri pomeriggio)". Lo comunica il Servizio prevenzione e tutela della salute dell'assessorato regionale alla Sanità.

"Diciannove pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 120 (+14 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 472 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2808 dimessi/guariti (+4 rispetto a ieri, di cui 10 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2798 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 140, con un aumento di 15 unità rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 132316 test.

Del totale dei casi positivi, 260 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 845 in provincia di Chieti (+1 rispetto a ieri), 1631 in provincia di Pescara (+2 rispetto a ieri), 641 in provincia di Teramo, 27 fuori regione e 16 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza".