12 i nuovi casi di Covid-19 in Abruzzo nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Abruzzo 12 nuovi casi positivi al coronavirus. 11 si riferiscono alla provincia di Teramo e gran parte di questi fa afferiscono al focolaio di Controguerra tra i dipendenti dello stabilimento Amadori chiuso da ieri in via precauzionale [LEGGI]. L'altro caso è in provincia di Chieti.

Per quanto riguarda gli altri dati, nel bollettino sintetico di oggi (712 i tampo effettuati) si riscontrano 25 ricoveri in ospedale (1 in terapia intensiva) e 172 persone in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti salgono a 2817 (+5 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi tornano a poco meno di 200, 197 unità, cifra toccata l'ultima volta a fine giugno. Su questo dato hanno però influiti i focolai nei diversi centri d'accoglienza del territorio che hanno ospitato i migranti trasferiti in Abruzzo con il virus già contratto altrove.