Coronavirus, i positivi in Abruzzo salgono a 203

Sono 16 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo: 5 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Teramo, 7 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Non si registrano decessi, mentre i ricoveri scendono di un'unità : 24 (di cui 1 in terapia intensiva). 189 persone sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza si contano 2827 dimessi/guariti.

Gli attualmente positivi risuperano quota 200: 203 (numero che però risente dei focolai nei centri d'accoglienza che nei giorni scorsi hanno ospitato i migranti che hanno contratto il virus altrove). I test complessivi fatti a oggi sono 136214.

Nel bollettino odierno non sono ancora conteggiate i tre dipendenti di uno stabilimento balneare di Fossacesia che ha deciso di chiudere per qualche giorno [LEGGI].