Covid-19, in Abruzzo 13 nuovi casi, in totale 3558. Nessuna vittima da 19 giorni

Sono 13 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Lo comunica il Servizio prevenzione e tutela della salute dell'assessorato regionale alla Sanità.

Non si registrano nuovi decessi, che rimangono 472 dall'inizio dell'emergenza per il 19° giorno consecutivo. Ventisei, di cui uno in terapia intensiva, i pazienti ricoverati negli ospedali, 226 in isolamento domiciliare, 2834 i dimessi/guariti, 352 gli attualmente positivi.

I casi odierni sono così suddivisi provincia per provincia: 8 all'Aquila, 1 a Chieti, 3 a Pescara e 1 Teramo.

Sono 3558 i casi totali dall'inizio della pandemia. Il numero complessivo dei test del tampone è di 140692.