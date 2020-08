Coronavirus in Abruzzo: due nuovi casi, invariati ricoveri e decessi

Due nuovi positivi al Covid-19 emersi dai 233 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore in Abruzzo (140925 quelli eseguiti dall'inizio dell'emergenza). Entrambi i casi si sono registrati in provincia di Pescara.

Per quanto riguarda gli altri dati, restano invariati il numero dei ricoveri, 26 (di cui uno in terapia intensiva), e quello dei decessi (472). La stragrande maggioranza dei casi si trova in isolamento domiciliare (228). Gli attualmente positivi sono 254.

Ad oggi, dall'inizio dell'emergenza, si registrano 2834 dimessi/guariti sui 3560 casi in Abruzzo.