Coronavirus, in Abruzzo 24 nuovi positivi

Sono 24 i nuovi positivi al Covid-19 in Abruzzo. A darne notizia è il Servizio prevenzioen e tutela della regione Abruzzo. Ieri si era registrato un incremento di 23 casi.

Dei 24 casi di oggi 8 sono in provincia dell'Aquila, 7 a Pescara, 5 a Chieti, 3 a Teramo e 1 di fuori Regione.

Sono 313 gli attualmente positivi in Abruzzo, di questi 33 ricoverati in ospedale (1 in terapia intensiva) e 280 in isolamento domiciliare.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 3628 casi, 2843 i dimessi/guariti, 146579 test complessivi (+1210 rispetto a ieri).