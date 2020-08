In Abruzzo registrati 20 nuovi positivi al Covid-19

Sono 20 i nuovi casi di Coronavirus in Abruzzo, dopo i 24 di ieri e i 23 di venerdì. A darne notizia è il Servizio prevenzione e tutela della salute della Regione Abruzzo. Ad oggi sono 332 i positivi nella nostra regione.

Dei nuovi casi 12 sono in provincia dell'Aquila, 4 a Pescara, 3 a Chieti e 1 in accertamento della residenza. Sono 32 i ricoverati in ospedale (meno uno rispetto a ieri), una persona è in terapia intensiva. In 300 sono in isolamento domiciliare, 2844 i dimessi-guariti.

Dall'inizio dell'emergenza sono 3648 i contagiati in Abruzzo, 147963 i test complessivi.