"Per un esame diagnostico cinque ore e mezza di attesa sotto il sole cocente"

Una lunga coda sotto il sole cocente per coloro che, nei giorni scorsi, a Chieti hanno atteso per ore di poter essere sottoposti alla Pet, la tomografia ad emissione di positroni.

A raccontare l'esperienza vissuta è una paziente, Antonella Mancini di Vasto: "È inaccettabile che un esame così importante si debba fare non dentro l'ospedale, ma in una struttura che sembra un container".

La donna, due giorni fa, è andata a Chieti, dove le era stato calendarizzato l'esame diagnostico di cui aveva bisogno: "Al mio arrivo - racconta - mi sono ritrovata a dover fare la fila davanti a una struttura che si trova fuori dall'ospedale, in un pezzetto di piazzale in cui ci sono anche l'unità per effettuare il tampone per la diagnosi del Covid e l'obitorio.

In quello spazio mi sono ritrovata a dover fare la fila per ore, anche perché nell'angusta sala d'aspetto non può entrare più di una persona a causa del necessario distanziamento sociale: dal momento dell'arrivo, alle 8.30, il mio turno è arrivato alle 14. Sono tornata a casa distrutta.

Come si può consentire - protesta Antonella Mancini - che i cittadini aspettino cinque-sei ore sotto il sole e con un caldo infernale per poter finalmente fare un esame diagnostico così rilevante?".