Covid-19, in Abruzzo altri 14 casi, età tra 21 e 87 anni. Nuovi contagi soprattutto nell’Aquilano

Sono 14 i casi di Covid-19 diagnosticati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, in calo rispetto ai 20 di ieri. Il numero totale dei positivi, dal 27 febbraio a oggi, sale a 3739.

Come nei giorni scorsi, il maggior numero dei contagi si registra in provincia dell'Aquila. I nuovi contagiati hanno un'età compresa tra i 21 e gli 87 anni.

Da più di un mese non si registrano decessi (472 in totale).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 395: 38 ricoverati (di cui 1 in terapia intensiva) negli ospedali e 357 in isolamento domiciliare.

Dei 14 nuovi positivi, 8 sono residenti in provincia dell'Aquila, 4 in quella di Chieti, 2 nel Pescarese. Il totale dei dimessi/guariti dall'inizio della pandemia è 2872.

Da quando è iniziata l'emergenza, in Abruzzo sono stati eseguiti 154590 test del tampone.