I positivi al Covid-19 in Abruzzo tornano sopra quota 400

34 nuovi casi di Covid-19 (con un età da 3 a 79 anni) nel bollettino di oggi della Regione Abruzzo. Ben 20 sono localizzati in provincia dell'Aquila, nessuno in provincia di Chieti.

A Vasto il sindaco Francesco Menna ha fatto sapere che il giovane positivo tornato da Malta con una polmonite è guarito. In città resta un altro positivo: si tratta di un residente di nazionalità albanese tornato dal proprio Paese di origine.

I ricoverati oscillano sempre intorno a 40: sono 38, di cui 1 in terapia intensiva. 391 persone sono in isolamento domiciliare, mentre, dall'inizio dell'emergenza, sono 2872 i dimessi/guariti e sono 156774 i test effettuati. Gli attualmente positivi in regione sono 429: numero ben lontano dai 107 del 28 luglio, il numero minore raggiunto dopo il lockdown.