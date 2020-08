Focolaio sotto controllo a Lucoli: revocata la zona rossa, i positivi sono in totale 15

Revocata la zona rossa istituita due giorni fa a Casamaina, frazione di Lucoli.

È il sindaco del piccolo centro dell'Aquilano, Valter Chiappini, ad comunicare di aver riaperto la contrada in cui, nei giorni scorsi, si erano registrati 12 casi di Covid-19, cui se ne sono aggiunti altri tre a seguito dei tamponi eseguiti a tutti i residenti.

Essendo il focolaio abbastanza circoscritto, "alla luce dei test molecolari effettuati sull’intera popolazione di Casamaina, su richiesta della Regione Abruzzo, è stata disposta la revoca dell’ordinanza di istituzione della zona rossa”, annuncia il primo cittadino. "Attualmente, i residenti della frazione di Casamaina risultati positivi al tampone sono, complessivamente, 15. Si è concordato con le istituzioni nazionali e regionali misure di contenimento del rischio meno restrittive rispetto a quella di isolamento. Sarà inoltre effettuato dalla locale Azienda Sanitaria un ulteriore screening della popolazione mediante test molecolari per la ricerca del Covid-19. Al fine di evitare in futuro la necessità di misure eccessivamente restrittive e penalizzanti per tutti - sottolinea Chiappini - si raccomanda vivamente il rispetto delle norme igieniche e sanitarie di prevenzione, ivi inclusa l’ordinanza di obbligo di mascherine anche di giorno", in vigore in paese dal 15 agosto.