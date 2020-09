Covid-19, in Abruzzo 13 casi in più. Due persone in terapia intensiva. Nessun morto da 40 giorni

Sono 13 i nuovi casi di Covid-19 diagnosticati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Tredici persone che hanno un'età compresa tra i 2 e i 63 anni.

Il numero complessivo dei positivi dall'inizio della pandemia sale a 3866. Per 40° giorno consecutivo non ci sono vittime che, da marzo a oggi, sono state 472. Una persona in più in terapia intensiva. Sono i dati dell'assessorato regionale alla Sanità.

Nel breve bollettino diramato oggi, si evince che, dei 13 nuovi casi, 10 sono stati riscontrati in provincia dell'Aquila, 2 nel Pescarese, 1 in provincia di Teramo.

Sono 34 (2 delle quali in terapia intensiva) le persone ricoverate negli ospedali abruzzesi, altre 449 si trovano in isolamento domiciliare. In totale, 483 sono gli attualmente positivi, 2910 i dimessi/guariti.

"Dei 13 casi di oggi - comunica l'assessorato regionale alla Sanità - 8 si riferiscono a contatti di focolai già noti".