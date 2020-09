26 nuovi casi di coronavirus in Abruzzo, 506 gli attualmente positivi

26 nuovi positivi su poco più di 1500 tamponi effettuati. Il bollettino "sintetico" della Regione Abruzzo sull'andamento dei contagi al Covid-19 mette nuovamente in evidenza la predominanza della provincia dell'Aquila nella concentrazione dei nuovi casi: 16.

Il bollettino di oggi recita: "in Abruzzo 26 nuovi positivi (16 in provincia dell'Aquila, 3 Chieti, 2 Pescara, 2 Teramo, 3 per i quali sono in corso accertamenti sulla residenza), nessun nuovo decesso, 34 ricoverati (di cui 2 in terapia intensiva), 475 in isolamento domiciliare, 2910 dimessi/guariti, 509 attualmente positivi, 165666 test complessivi. I positivi di oggi hanno età compresa tra 6 e 67 anni. 17 casi sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti".