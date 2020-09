Il ciclista abruzzese Ciccone positivo al Covid-19, "Il virus mi ha travolto e steso"

Il ciclista abruzzese Giulio Ciccone positivo al Covid-19. A darne notizia è lui stesso con un post su Instagram.

"Sto vivendo un momento difficile e molto complicato – scrive il 25enne – Questo maledetto virus mi ha travolto e steso. Ora che arrivavano tre appuntamenti fondamentali come Tirreno, Mondiale e Giro, mi ritrovo a dover pensare a guarire e ad interrompere fino a chissà quando la mia attività. Non è facile accettare tutto questo, dopo tanti sacrifici e rinunce. E non è facile soprattutto vivere la realtà che mi circonda, per il bene dei miei cari. Un grazie di cuore a tutti quelli che mi sono stati vicini. Io sono uno che non molla mai, lo sapete, ma ora che più che mai l’affetto di amici e tifosi è quello che mi aiuta a guardare avanti".

Come scritto dallo stesso campione di Chieti, nei confronti del quale stanno arrivando numerosi messaggi di solidarietà e incoraggiamento dai tifosi, a rischio c'è la partecipazione a tre importanti appuntamenti: la "Tirreno-Adriatica", il Mondiale in programma a Imola e il Giro d'Italia in partenza il 3 ottobre. Alla corsa rosa dell'anno scorso Ciccone con il team Trek ha vinto la classifica scalatori.