Sospetti pacchi bomba a Pescara: strade chiuse e artificieri in azione

Da questa mattina molte strade di Pescara sono blindate dopo che, davanti ad alcuni edifici pubblici della città, sono stati rinvenuti dei pacchi sospetti. I pacchi sono stati rinvenuti "in viale D'Annunzio nei pressi del Comando Provinciale dell'Arma, davanti al Tribunale, nei pressi della Camera di Commercio, angolo con via Marco Polo, via Regina Margherita e dinanzi il distretto ASL di via Rieti, quest'ultimo evacuato in via precauzionale", riferisce l'Ansa.

Nei cinque punti della città è stata piazzata una busta gialla con un volantino, scritto al pc e con diversi errori ortografici su cui si legge "Oggi salteranno in aria 4 palazzi simboli della città di Pescara" e poi prosegue con offese e minacce ad un magistrato.

Immediatamente sono stati attivati i protocolli con l'arrivo sul posto di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, artificieri e sanitari del 118. Le zone sono state transennate e inibite al passaggio di auto e pedoni. Alcuni dei pacchi sospetti, in via D'Annunzio e via Regina Margherita, sono stati già fatti brillare.