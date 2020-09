De Laurentiis positivo al Covid: "Ha incontrato Marsilio venerdì ma lunedì tampone negativo"

"La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri". L'indiscrezione che circolava su testate che si interessano delle vicende calcistiche partenopee è stata confermata questa mattina dalla società con una nota pubblicata sul sito ufficiale. Il presidente del Napoli ieri ha partecipato all'assemblea di Lega a Milano [LEGGI], ed è stato poi sottoposto a tampone risultato positivo. Secondo quanto riportato da Open [LEGGI] De Laurentiis sarebbe andato in assemblea con gli altri presidenti delle squadre di serie A avendo già alcuni sintomi.

La notizia ha suscitato non poca preoccupazione in Abruzzo, dove il Napoli è stato ospitato in ritiro a Castel di Sangro fino alla scorsa settimana. Venerdì 4 settembre De Laurentiis era stato protagonista della conferenza stampa di bilancio dell'esperienza estiva insieme al presidente Marco Marsilio.

Dallo staff del presidente della Regione Abruzzo fanno sapere che, al momento, non ci sono misure da intraprendere. "Il presidente Marsilio ha incontrato De Laurentiis venerdì 4 settembre. Il lunedì successivo il tampone del presidente del Napoli era negativo". Quindi, al momento, non è previsto un tampone per Marsilio e gli altri esponenti della giunta presenti a Castel di Sangro. Anche se, per una misurata prudenza, è probabile che dei controlli verranno effettuati.