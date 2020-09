Menna: "Migranti positivi a Covid, prefetto e forze dell’ordine ci garantiscono tamponi e controlli"

Tamponi frequenti e sorveglianza. Li garantiscono Prefettura di Chieti e forze dell'ordine ai comuni del Vastese che ospitano i centri d'accoglienza migranti.

Nei giorni scorsi, i sindaci avevano chiesto un incontro al prefetto, Armando Forgione. Stamani il vertice.

All'uscita dalla sala riunioni della Prefettura, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, si dice soddisfatto delle rassicurazioni ricevute: "Oggi è stata accolta un'istanza di riunione presentata dai sindaci del territorio vastese. Siamo stati ascoltati, ci sono state date certezze in merito al futuro: tamponi certi rispetto alle provenienze, presidi di sicurezza davanti alle strutture e il rispetto dei patti tra sindaci e Stato. In particolare, il Comune di Vasto ha uno Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) e un Cas (Centro di accoglienza straordinaria), può accogliere fino a 96 migranti e non può essere superata questa quota. Noi ringraziamo di cuore le forze dell'ordine e il prefetto per il lavoro di mediazione che faranno con lo Stato e con la Regione. La mia segnalazione arriverà alla Asl di quel territorio che ha mandato migranti in Abruzzo e si unirà a quella del presidente della Regione, perché è giusto che non ci siano errori o omissioni rispetto a una vicenda così delicata".