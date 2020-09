In Abruzzo si registrano 11 nuovi positivi al Coronavirus

In Abruzzo oggi si registrano 11 nuovi positivi al Coronavirus, di età compresa tra i 20 e i 73 anni. Un dato che torna in linea con quelli della settimana dopo il picco di +35 registrato ieri. Sono quindi 544 gli attualmente positivi nella Regione. A comunicarlo è il servizio prevenzione e tutela della Salute della Regione Abruzzo.

Dei nuovi casi 4 sono in provincia dell'Aquila, 4 a Pescara, 2 a Teramo e 1 in provincia di Chieti. Sono 40 i ricoverati in ospedale, comprese 3 persone in terapia intensiva. In 504 sono in isolamento domiciliare, 2962 dimessi/guariti.

Dall'inizio dell'emergenza Covid-19 sono stati effettuati 173892 test complessivi.