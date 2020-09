Covid-19, in Abruzzo aumentano i contagi: 37 nuovi casi, pazienti tra i 3 e i 94 anni

Sono 37 i nuovi casi di Covid-19 diagnosticati in Abruzzo nelle ultime 24 ore: è più che triplicato, rispetto a ieri, il numero dei contagi registrati dai test eseguiti ieri, che hanno fatto salire a 175mila 854 la cifra complessiva dei tamponi effettuati nelle strutture sanitarie abruzzesi e nelle postazioni drive-in dall'inizio della pandemia.

Hanno tra i 3 e i 94 anni le 37 persone risultate oggi positive al Sars-CoV-2.

Negli ospedali sono 44 i ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva, 535 le persone in isolamento domiciliare, per un totale di 579 attualmente positivi, di cui 5 residenti in provincia dell'Aquila, 11 in quella di Chieti, 5 nel Pescarese, 12 in provincia di Teramo e 4 con residenza da accertare. I dimessi/guariti salgono a 2964 dal 27 febbraio, giorno del primo caso registrato a Roseto degli Abruzzi.