Stagnola attorno all’antitaccheggio per rubare camicie, denunciati

Avvolgendo con la carta argentata le placche antitaccheggio, erano riusciti a rubare 9 camicie di marca da una boutique di un centro commerciale, ma sono stati fermati dai carabinieri di Montevilano e denunciati. Ora due 41enni rumeni devono rispondere di furto aggravato. La refurtiva è stata restituita.

Così ricostruisce i fatti una nota diramata dal Comando provinciale dei carabinieri: "Quando, giovedì pomeriggio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato due uomini residenti a Montesilvano, forse pensavano di trovare droga o armi: l’atteggiamento dei due era evidentemente preoccupato e totalmente ingiustificato visto che si trattava di un normale controllo della circolazione stradale.

Ma è bastato ai militari affacciarsi all’interno dell’auto per capire il motivo di tanto nervosismo. Sul sedile posteriore vi era una busta con ben nove camice di case di moda famose, con il dispositivo antitaccheggio sapientemente avvolto con carta di alluminio per non far suonare l’allarme del negozio.

Lo stratagemma aveva funzionato perché il personale del negozio del centro commerciale dove i due avevano rubato i capi, nemmeno si era accorto dell’ammanco.

I due cittadini rumeni, entrambi 41enni, sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato e la refurtiva è stata restituita al negozio".