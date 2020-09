Alla Asl donazioni per 1,3 milioni di euro: "Grazie a tutti per la generositÃ "

Un milione 354 mila 857 euro. Questa la cifra che i cittadini hanno complessivamente donato alla Asl Lanciano Vasto Chieti durante l'emergenza Coronavirus. Oggi l'azienda sanitaria ha voluto tracciare un bilancio di queste donazioni che hanno visto la partecipazione di aziende, associazioni e privati.

"La notte più buia e più lunga vissuta nei mesi più difficili del Covid-19 è stata rischiarata dalla forza delle generosità che si è propagata come un’onda in tutto il territorio della provincia di Chieti. Le donazioni in favore della sanità pubblica, e in special modo della Asl, sono state la sorpresa che ha compensato l’angoscia, la fatica, la corsa contro il tempo per fermare il dilagare del numero dei malati".

L'importante cifra è stata raccolta grazie al "senso di solidarietà e partecipazione dei tantissimi donatori che hanno voluto esprimere la propria vicinanza in un momento così complicato. La parte del leone l’hanno fatta le imprese del territorio, grandi, medie e piccole, guidate da Confindustria e Camera di Commercio, ma i contributi sono arrivati anche dagli Arcivescovi di Chieti e Lanciano, associazioni, attivissime nella raccolta fondi, esercizi commerciali, condomìni, famiglie, singoli cittadini, artisti e anche da un pastore che aveva donato gli incassi delle vendite di Pasqua. Tutti si sono sentiti coinvolti in una gara di solidarietà che non ha precedenti e che ha permesso alla Direzione Asl di adeguare il parco di attrezzature e dispositivi alle mutate esigenze assistenziali". Al denaro raccolto poi si aggiunge l'imponente mole di materiali e attrezzature donate direttamente alla Asl.

Con la somma raccolta la Asl ha acquistato:

Apparecchiature elettromed. Riabilitazione - 256.200

Risonanza magnetica articolare - 244

Tac 64 strati - 243.756

Tomografo - 198.988

Apparecchiature elettromed. Endoscopia - 157.380

3 ventilatori polmonari 85.722

1 ecografo Vivid E90 - 60.817

1 Ecocardiografo - 12 mila 200

Altre attrezzature - 7 mila

"Proprio all’inizio della pandemia abbiamo aperto un conto corrente dedicato all’emergenza Covid-19 su sollecitazione di tante persone motivate e desiderose di essere al nostro fianco in quei momenti difficili - sottolinea il Direttore generale della Asl, Thomas Schael -. E’ stata una fortuna intercettare tante donazioni, che hanno rappresentato sicuramente un aiuto economico importante, ma altrettanto è stato il significato simbolico del gesto, che ha avvicinato sanità pubblica e cittadini, stando tutti dalla stessa parte a fare fronte comune in una battaglia senza precedenti. Ringrazio, perciò, sentitamente tutti i donatori, a nome della nostra Azienda e di tanti malati che abbiamo potuto assistere al meglio anche utilizzando il tesoretto Covid. Mi auguro vivamente che non vada perso nell'imminente seconda ondata lo spirito solidaristico che cittadini e imprese hanno manifestato in questi mesi: anche questa è una ricchezza, espressa in un momento di necessità, ma che testimonia la sensibilità e il cuore di un popolo, che non dovrebbe mai venire meno".