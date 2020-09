Amministrative: a Chieti e Avezzano ballottaggio in vista, a Guardiagrele Di Prinzio nuovo sindaco

Centrosinistra diviso e perdente a Guardiagrele dove è stato eletto sindaco Donatello Di Prinzio. Il candidato di Progetto per Guardiagrele si è affermato con il 48,73% sul sindaco uscente Simone Dal Pozzo (Guardiagrele il bene in Comune) fermatosi al 40,51% e Gianna Di Crescenzo (Guardiagrele per tutti) arrivata al 10,76%.

La lista di Di Prinzio era stata inizialmente esclusa dalla competizione elettorale a causa di un ritardo nella consegna della documentazione; il Tar, poi, aveva accolto il ricorso della lista del neosindaco.

"Quello che si è formato è un consiglio comunale che rappresenta tutta la città – dice Di Prinzio – mi auguro di lavorare con serenità, senza contrasti ma solo per il bene di Guardiagrele. Sarò il sindaco di tutti, lo sono sempre stato, l’amico di tutti prima di essere consigliere e adesso sindaco. Questo risultato rappresenta per me un vero onore che porterò avanti con grande senso di responsabilità".

Nel capoluogo di provincia, Chieti, si profila il ballottaggio. I dati parziali vedono come primo candidato al secondo turno l'ex senatore Fabrizio Di Stefano (sostenuto da Lega, Fdi, Udc, Giustizia sociale, ideAbruzzo e il Popolo della Famiglia). Al secondo posto, quando mancano da scrutinare circa 5mila schede, Diego Ferrara (Partito Democratico, Chieti per Chieti, Sinistra per Diego, Lista Ferrara Sindaco) è avanti di circa 400 voti su Bruno Di Iorio (Chieti Viva, Forza Chieti, Lista Bruno Di Iorio, AD); staccati ci sono Paolo De Cesare (Azione Politica, Chi Ama Chieti, Chieti c'è, La Teatinità) e Luca Amicone (Movimento 5 Stelle).

L'esito del voto di Chieti potrebbe avere ripercussioni sulla giunta regionale: l'assessore Mauro Febbo ha sostenuto apertamente Di Iorio causando le ire della Lega che ne aveva chiesto le dimissioni.

A Palena è stato eletto sindaco Claudio D'Emilio che si è imposto con il 94,18% su Francesco Pulsinelli (5,82%). A Guilmi confermato Carlo Racciatti [LEGGI]

Uscendo dalla provincia, anche ad Avezzano si profila il ballottaggio. È in vantaggio il candidato delle liste civiche (e già sindaco) Giovanni Di Pangrazio. Dopo lo spoglio delle schede di 12 sezioni, è avanti con il 34,62%. Al 22,05% c'è il candidato del centrodestra Tiziano Genovesi sostenuto da Lega, Fdi e Udc. Qui il centrodestra è diviso: Anna Maria Taccone, sostenuta da liste civiche e Forza Italia, è al 17,85%. Poco sotto c'è Mario Babbo (17,47%) a capo di una coalizione di civiche e Partito Democratico. Staccati Antonio Del Boccio (6,48%) e Nicola Stornelli (1,53%)

In aggiornamento