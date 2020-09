Coronavirus: 16 nuovi casi e ricoveri in calo in Abruzzo

Bollettino Coronavirus sintetico quello del fine settimana da parte della Regione Abruzzo. I nuovi casi sono 16 (con un numero di tamponi in linea con quello di ieri), scendono i ricoverati che passano a 59 (di cui 5 in terapia intensiva). Gli attualmente positivi sono 821 di cui 762 in isolamento domiciliare.

I nuovi positivi hanno un'età tra 1 e 81 anni e sono localizzati in tutte e quattro le province abruzzesi: Chieti (7), Pescara (7), L'Aquila (1) e Teramo (1).