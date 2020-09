I sindacati chiedono test sierologici a tappeto per studenti e personale scolastico

I sindacati premono per test sierologici a tappeto nelle scuole. Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Fcu Gilda Ins hanno scritto una lettera al presidente della Regione Marco Marsilio, all'assessore all'Istruzione Piero Fioretti, a quello alla Sanità Nicoletta Verì e alla direttrice dell'Usr Abruzzo Antonella Tozza chiedendo di prendere provvedimenti dopo gli ultimi dati che hanno evidenziato 118 positivi su 1.673 test sierologici eseguiti sul personale scolastico.

"La percentuale di positivi al test seriologico pari allo 0,7% è tutt’altro che confortante – scrivono le sigle sindacali – Considerando che le comunità scolastiche in Abruzzo sono costituite mediamente da oltre 850 alunni e circa 150 docenti e personale Ata, si può ipotizzare la medesima percentuale su tutta la scuola e non solo sul personale. Si ottiene così una media di 7 positivi per istituzione scolastica".

"Chiediamo per questo motivo – concludono – di valutare l’opportunità di avviare uno screening volontario anche sugli alunni e su tutto il personale operante all’interno delle scuole (assistenti educativi, addetti alle mense, addetti al trasporto scolastico ecc.)".

Intanto, a Vasto gli studenti della classe del liceo Scienze umane frequentata dalla ragazza risultata positiva restano in quarantena per il periodo previsto.