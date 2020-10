Buchi alle orecchie senza dolore: scegli la sicurezza

Nelle farmacie Di Nardo di Pescara e San Salvo è da tempo attivo il servizio di foratura senza dolore dei lobi delle orecchie in maniera sterile, biocompatibile e conforme alla direttiva Europea.

Infatti per effettuare il foro si utilizza un dispositivo all'avanguardia per quanto riguarda la sicurezza, l’igiene e la praticità d’uso in quanto progettato per il settore sanitario, utilizzando un leggero anestetico che rende l’operazione veloce, delicata, indolore e anallergica. Gli orecchini sono totalmente incapsulati e vantano una certificazione di qualità tra le più importanti nel mondo. Il nostro metodo pertanto è il più sicuro, igienico e indolore che esista.

Garantiamo la sicurezza nella scelta dei prodotti e nella correttezza delle procedure, è per questo che gli orecchini utilizzati sono sterili e biocompatibili, conformi alla Direttiva Europea e sono totalmente privi di Nichel.

La linea di orecchini include una vastissima gamma di prodotti realizzati in oro, argento, titanio e Swarovski e acciaio chirurgico, molto belli esteticamente.

Tutto questo a prezzi vantaggiosi e con la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. Se non sarai soddisfatto, per qualsiasi motivo, senza ulteriori giustificazioni, ti restituiremo TUTTI i soldi spesi.

Quindi se cerchi sicurezza, igiene e professionalità e sicurezza, vieni da noi in farmacia o chiamaci al numero dedicato 379.1470695

