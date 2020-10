Coronavirus: in Abruzzo oggi si registrano 42 nuovi casi

Altri 42 casi di positività al Coronavirus in Abruzzo. A darne notizia è il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione Abruzzo con il bollettino sintetico. Di questi 14 sono in provincia di Chieti, 14 in quella di Pescara, 7 a L'Aquila e 7 a Teramo. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 1 e 84 anni.

Sale così a 4540 il numero dei positivi dall'inizio dell'emergenza. Sono 962 gli attualmente positivi in Abruzzo, di questi 72 sono ricoverati in ospedale, tra cui 6 persone in terapia intensiva, gli altri 890 in isolamento domiciliare. Sono 3097 i dimessi/guariti. Complessivamente sono stati effettuati 205994 test.