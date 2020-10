Covid-19: oggi 37 casi in Abruzzo, età compresa tra 14 e 87 anni

Sono 37 i casi di Covid-19 diagnosticati oggi in Abruzzo. Il numero totale dall'inizio della pandemia sale a 4577.

Dei nuovi positivi, 17 sono residenti nel Pescarese, 8 in provincia di Chieti, 4 nell'Aquilano, altrettanti in provincia di Teramo, mentre per altri 4 è in corso l'accertamento della residenza. Hanno un'età compresa tra i 14 e gli 87 anni.

Sono 76 le persone ricoverate negli ospedali della regione; 6 di loro sono sottoposte a terapia intensiva; altre 919 si trovano in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi.

Dall'inizio dell'emergenza, i dimessi/guariti sono stati 3101. Il numero degli attualmente positivi sale a 993. Il dato totale dei test eseguiti dal giorno del primo caso, il 27 febbraio, è di 208336 tamponi.