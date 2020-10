Coronavirus: i ricoveri salgono a 117, in regione aumento di 94 casi

Salgono a 117 i ricoverati in Abruzzo. Il dato riguarda soprattutto i pazienti in terapia non intensiva (110); in terapia intensiva restano ad oggi ricoverate 7 persone. Gli attualmente positivi sono 1342 (+94), gran parte dei quali in isolamento domiciliare: 1224.

I nuovi casi (di età compresa tra 4 e 88 anni) di oggi sono così distribuiti nelle varie province: 28 L'Aquila, 10 Chieti, 22 Pescara e 29 Teramo, su 5 dei nuovi contagiati è in corso l'accertamento delle residenze. Ad oggi sono stati effettuati 221142 test complessivi.