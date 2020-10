"Io non rischio": oggi sulla "piazza virtuale" lâ€™evento Unitalsi su come affrontare le calamitÃ 

"Quest'anno la campagna Io non rischio della Protezione civile, a cui l'Unitalsi partecipa, si svolgerà in maniera particolare. Non più, come di consueto, nelle piazze della città, ma in modalità telematica attraverso una piazza virtuale" con "testimonianze di chi ha vissuto eventi calamitosi e per imparare le buone pratiche della Protezione civile". Così l'Unitalsi annuncia l'appuntamento di oggi in Abruzzo, visibile sulla pagina Facebook "Io non rischio Unitalsi sezione abruzzese Protezione civile".

La giornata inizierà alle 10 col saluto del presidente regionale dell'Unitalsi, Alessandra Bascelli, e continuerò con gli interventi dell'assistente di sottosezione, don Matteo Baiocco, del presidente della sottosezione di Pescara, Federica Bucci. Poi i saluti dei sindaci di Atri, Piergiorgio Ferretti, e Controguerra, Franco Carletta, e dell'assessore alla Protezione civile del Comune di Vasto, Gabriele Barisano; quindi l'intervento della geologa Daniela De Angelis sul terremoto, l'llustrazione dei comportamenti da adottare in caso di maremoto e terremoto e le conclusioni affidate alla responsabile di Protezione civile Unitalsi Abruzzo, Valentina Bravi.