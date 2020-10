Coronavirus: 1293 persone in isolamento domiciliare, un nuovo ricovero in terapia intensiva

Nel bollettino della Regione Abruzzo sulla pandemia (in forma sintetica il fine settimana) oggi si leggono i seguenti numeri: oggi in Abruzzo 77 nuovi positivi al Covid-19 (39 Aq, 16 Ch, 7 Pe, 13 Te, 2 con residenze in accertamento), 124 ricoverati (di cui 8 in terapia intensiva), 1293 in isolamento domiciliare, 3153 dimessi/guariti, 1417 attualmente positivi, 223420 test complessivi. I positivi di oggi hanno età compresa tra 4 e 86 anni".