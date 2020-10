Regione, nel centrodestra clima da resa dei conti. Oggi niente voto sull’e-commerce a San Salvo

Clima da resa dei conti nel centrodestra abruzzese dopo i ballottaggi persi. La Lega pare pronta a disertare il Consiglio regionale.

La seduta di oggi è stata posticipata dal presidente, Lorenzo Sospiri, dalle 11 alle 15.30 per consentire ai consiglieri del Carroccio di attendere l'esito del tampone dopo la positività al Covid-19 riscontrata in un membro dello staff. Per questo motivo, la seduta della Commissione Bilancio è stata rinviata dal presidente leghista, Vincenzo D'Incecco.

Però il problema è anche politico. I salviniani accusano i forzisti di aver tradito i candidati della Lega a Chieti e Avezzano, dove i municipi hanno cambiato bandiera e i sindaci eletti, Diego Ferrara e Giovanni Di Pangrazio, sono entrambi dell'area di centrosinistra. Già a fine agosto il segretario regionale del partito di Salvini, Luigi D'Eramo, aveva chiesto le dimissioni dell'assessore al Turismo, Mauro Febbo, che a Chieti, al primo turno, ha sostenuto un raggruppamento civico e non Fabrizio Di Stefano.

Un dato è certo: nella seduta di oggi non verrà approvato il documento sull'autoporto abbandonato di San Salvo e sul progetto privato di trasformarlo in un grande centro logistico dell'e-commerce che, secondo le previsioni progettuali, a regime potrebbe creare più di 3 mila posti di lavoro. Ma non figura neanche all'ordine del giorno [LEGGI] di questa seduta piena di incognite.