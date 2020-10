Covid-19: oggi 178 casi, in casa per 1972 positivi su 2160. Tre contagiati a Vasto, 3 a San Salvo

Ore 20 - A Vasto 3 contagiati, altrettanti a San Salvo.

Attualmente a Vasto i positivi sono 49, le persone in quarantena 90, di cui 7 iniziate oggi.

A San Salvo la Asl "ha in corso - dice la sindaca, Tiziana Magnacca - ulteriori indagini epidemiologiche per evidenziare i contatti stretti dei casi positivi riscontrati per adottare misure di isolamento fiduciario domiciliare in sorveglianza attiva".

I dati regionali - Più tamponi, meno casi di Covid-19. Fa registrare un calo rispetto a ieri l'andamento del contagio da Covid-19 in Abruzzo. Dopo la crescita dei giorni scorsi, oggi i positivi sono 178. Ventiquattro ore prima erano stati 203.

Il bollettino - Sono complessivamente 5825 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 178 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 92 anni). Dei nuovi casi, 86 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti (il totale risulta inferiore di una unità perché è stato sottratto un caso, comunicato nei giorni scorsi, risultato in carico ad altra Regione)". Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità.

"I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 27, di cui 17 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e 3 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 491.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3174 dimessi/guariti (+10 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2160 (+167 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 237943 test (+3668 rispetto a ieri).

167 pazienti (+8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 11 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1972 (+148 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 1172 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+89 rispetto a ieri), 1290 in provincia di Chieti (+32), 2142 in provincia di Pescara (+15), 1131 in provincia di Teramo (+36), 43 fuori regione (-1) e 47 (+6) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza".