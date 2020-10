Covid-19: oggi in Abruzzo 148 nuovi casi, contagi in calo ma meno tamponi

Fa registrare un calo, rispetto agli ultimi due giorni, l'andamento del contagio da Covid-19 oggi in Abruzzo. Sono 148 i nuovi positivi, contro i 178 di ieri. Nelle ultime 24 ore, è sceso il numero dei contagiati (-30), a fronte di un minor numero di tamponi effettuati (3103 contro i 3668 di ieri).

Secondo quanto riferito dall'assessorato regionale alla Sanità, i nuovi casi di oggi hanno età compresa tra 3 e 89 anni, di cui 39 in provincia dell’Aquila, 15 in provincia di Chieti, 21 in provincia di Pescara, 72 in provincia di Teramo e 1 su cui sono in corso accertamenti sulla residenza.

Sale a 493 il bilancio delle vittime, con 2 pazienti deceduti, un 69enne della provincia dell'Aquila e una 82enne di San Salvo. 12 i pazienti dimessi/guariti, 2 le nuove terapie intensive.

Centottantadue i pazienti ricoverati (di cui 13 in terapia intensiva), 2112 in isolamento domiciliare, 3186 dimessi/guariti. Gli attualmente positivi in regione sono 2294.