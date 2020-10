Covid-19: positivi in Abruzzo a quota 2513, 183 in ospedale (13 in terapia intensiva)

Sono 221 i nuovi positivi al Covid-19 in Abruzzo su 3718 tamponi eseguiti (poco più del 6%). I dati del bollettino di oggi mostrano un aumento di 76 casi in provincia dell'Aquila, 34 in quella di Chieti, 33 nel Pescarese e 75 nel Teramano (su altri 3 sono in corso accertamenti sulla residenza).

Gli attualmente positivi salgono così a 2513, la cui gran parte si trova in isolamento domiciliare: 2330. Il resto è in ospedale con la seguente divisione: 170 in terapia non intensiva, 13 in terapia intensiva.

Gli altri dati evidenziano un nuovo decesso legato al Covid (un 60enne in provincia del'Aquila), 3187 dimmessi/guariti fino a oggi e un'età, quella dei nuovi positivi che va dai 4 mesi di vita a 100 anni.

Per quanto riguarda i positivi sul territorio, ieri sera il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha avuto la comunicazione di 5 nuovo contagi in città, di cui 3 nella Rsa "San Vitale".