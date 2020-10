La Lega vince il braccio di ferro con Marsilio: Mauro Febbo non è più assessore

Mauro Febbo è ormai un ex assessore della giunta Marsilio. Il presidente della Regione lo ha infatti rimosso dall'incarico. Febbo, eletto in Forza Italia con oltre 5.500 preferenze, aveva le deleghe ad Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato), Turismo, Beni e attività culturali e di spettacolo.

Il sollevamento dall'incarico arriva in un momento reso delicato dai dati della pandemia in aumento e da numerose crisi industriali. L'esponente di Forza Italia in occasione delle Amministrative di Chieti aveva appoggiato al primo turno, autosospendendosi dal partito, la candidatura a sindaco di Di Iorio e non quella di Fabrizio Di Stefano sostenuto dalla Lega che subito ne aveva chiesto le dimissioni [LEGGI].

Prima del secondo turno, Febbo aveva mostrato segni di riavvicinamento a Di Stefano. Il ballottaggio ha però portato allo scranno più alto della città il candidato del Pd, Diego Ferrara, così la Lega ha chiesto a Marsilio insistentemente il ritiro delle deleghe all'assessore.

Stamattina, l'ufficio stampa del presidente regionale ha diffuso una nota con la quale ha reso noto il decreto di sollevamento dall'incarico firmato stamattina: "Domani pomeriggio alle 15 il presidente incontrerà i coordinatori regionali di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia per condividere con loro il nuovo assetto della giunta e l'azione della maggioranza, chiamata ad affrontare la gravissima crisi sanitaria ed economica in corso. Il presidente Marsilio ringrazia Mauro Febbo per l'ottimo lavoro svolto e la collaborazione prestata in ogni momento, certo che saprà assicurare il suo contributo all'azione di governo dei banchi della maggioranza in consiglio regionale".